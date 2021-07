Omicidio di Voghera: Massimo Adriatici trasferito in una località segreta

L’assessore alla Sicurezza di Voghera Massimo Adriatici, non si trova più nella sua abitazione, dove è ai domiciliari per l’uccisione di un cittadino marocchino di 38 anni.

La decisione di trasferirlo in una località segreta, da quanto si è saputo, è avvenuta su richiesta della difesa in quanto su alcuni social sono apparse immagine dell’abitazione dell’uomo politico. Un personaggio dell’estrema destra vogherese ha postato un video paventando disordini nella manifestazione del pomeriggio e ha inquadrato l’abitazione dell’assessore. Questo per i legali del politico comporta rischi per la sua incolumità.

“Il mio assistito si è trasferito in un luogo sicuro per il serio e fondato pericolo per la propria incolumità”. Lo ha dichiarato Gabriele Pipicelli, avvocato di Massimo Adriatici.