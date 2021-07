Uomo ucciso a Voghera, confermati arresti domiciliari per Adriatici

Convalidati i domiciliari per l’assessore Massimo Adriatici, accusato di eccesso di legittima difesa per l’omicidio di Youns El Boussetaoui, occorso martedì sera

Convalidati gli arresti domiciliari per l’assessore Massimo Adriatici da parte del gip di Pavia. L’uomo è accusato di eccesso di legittima difesa per la morte di Youns El Boussetaoui, occorsa martedì sera con un colpo di pistola esploso in piazza.

Durante un incontro a Rimini, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato quanto accaduto a Voghera. «Se a Voghera quel signore che purtroppo è morto fosse stato espulso dopo i reati che aveva commesso, come avrebbe dovuto essere espulso, oggi piangeremmo una vittima di meno».

Intanto la sindaca di Voghera, Paola Garlaschelli, ha scritto una lettera ai concittadini parlando dell’assessore Adriatici, attualmente ai domiciliari per eccesso colposo di legittima difesa, dicendo che è «una persona stimata e rispettata in città, di cui abbiamo apprezzato il lavoro di questi mesi» e che «è stato travolto da un fatto tragico».

«Sono giorni difficili per la nostra Comunità. Siamo increduli per la tragedia che si è consumata, scossi dal clamore che ha investito la nostra città e dalla strumentalizzazione mediatica che hanno assunto fatti che la magistratura è stata chiamata a chiarire. È successo qualcosa di molto grave che inevitabilmente ci induce a riflettere profondamente. È morta una persona in circostanze drammatiche e un assessore della mia giunta, persona stimata e rispettata in città, di cui abbiamo apprezzato il lavoro di questi mesi, è stato travolto da un fatto tragico. Non sta a noi giudicarne le responsabilità o le colpe. Insieme ai colleghi della Giunta e ai consiglieri di maggioranza ho ritenuto che un rispettoso silenzio fosse in questi giorni la scelta più saggia».

«Non ho voluto rilasciare dichiarazioni a caldo proprio per evitare di prestare il fianco a polemiche o strumentalizzazioni», ha continuato la sindaca. «Che la politica si divida, anche con toni accesi, è legittimo, ma chi rappresenta le istituzioni cittadine ha una responsabilità particolare, che va oltre le scelte di parte. Stiamo seguendo da vicino gli sviluppi della vicenda. Ogni istituzione ha un compito preciso. Indagare, ricostruire i fatti ed emettere sentenze non è compito di chi amministra la città, anzi rischierebbe solo di complicare il lavoro delle forze dell’ordine e della Magistratura, che stanno lavorando con grande impegno per accertare le responsabilità dell’accaduto e che possono contare come sempre sulla fiducia incondizionata della città e di chi la governa».

«La tragedia che si è consumata nella nostra città ha subito una strumentalizzazione mediatica che ha richiamato l’attenzione del mondo e sta convogliando in città persone che intendono manifestare per quello che è accaduto. Dobbiamo ricordare che ci troviamo in un momento particolare, la pandemia ha risvegliato sentimenti di paura e diffidenza, a volte facendo emergere la parte più oscura della società, e siamo profondamente preoccupati che questa strumentalizzazione possa alimentare ulteriore rabbia e violenza», ha chiosato Garlaschelli.