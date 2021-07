Lo accoltellano alla schiena e scappano: morto un 26enne

Il giovane è stato colpito alla schiena e all’addome da due connazionali che, dopo l’aggressione, sono fuggiti. I due sono ora ricercati.

Non ce l’ha fatta il giovane 26enne di origini albanesi accoltellato ieri in zona Ostiense, a Roma. Atjon Lopci, la vittima, è morto dopo essere stato trasportato in codice rosso all’Ospedale San Camillo di Roma ed essere stato operato d’urgenza.

Cos’è successo

Lopci è stato accoltellato a termine di una lite legata probabilmente a questioni di droga e spaccio. I colpi sono stati sferrati alla schiena e all’addome. Il tutto è successo in pieno pomeriggio, intorno alle ore 13:30, in piazza del Gazometro.

I due aggressori, fuggiti immediatamente dopo aver accoltellato il 26enne, sono stati identificati dalla Polizia e sono ancora ricercati. L’accusa è quella di omicidio volontario. Stando alle informazioni raccolte, si tratterebbe di due cittadini albanesi di 29 e 21 anni. Non si esclude che i due possano aver lasciato Roma per cui le ricerche si stanno svolgendo su un ampio raggio.