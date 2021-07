Previsioni Meteo DOMANI domenica 25 | cieli coperti

Nella giornata di domani domenica le previsioni meteo del 25 luglio. Al nord cieli prevalentemente coperti con possibili fenomeni. Al centro cieli nuvolosi. Al addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 25 luglio

Nord:

Precipitazioni sparse in prevalenza temporalesche e localmente intense su centro-nord Piemonte, Valle d’aosta e restanti aree alpine e prealpine, in esaurimento serale sulla Valle d’aosta ma in contemporanea estensione alle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte meridionale; velature anche estese sul resto del nord, salvo nubi più consistenti e brevi rovesci possibili sulla Liguria.

Centro e Sardegna:

Sulla Sardegna nuvolosità irregolare in prevalenza medio-alta stratiforme; inizialmente sereno o debolmente velato sulle regioni peninsulari, tendente a irregolarmente nuvoloso per nubi medio-alte già durante la mattina.

Sud e Sicilia:

Cielo generalmente sereno, con modesta nuvolosità medio-alta in transito dal pomeriggio sul settore peninsulare.

Temperature:

Minime stazionarie su sud Sicilia, puglia meridionale, aree joniche peninsulari e al nord, salvo che sul settore est dell’Emilia romagna dove saranno in aumento così come su tutto il restante territorio; massime in calo su Valle d’aosta, Piemonte, nord Lombardia, Trentino-alto adige e ovest Sardegna, in aumento su Sicilia, sud peninsulare, Abruzzo, Molise, Marche, Toscana settentrionale ed est Emilia-romagna.

Venti:

Da deboli a moderati meridionali su Sardegna, centro peninsulare, Emilia-romagna e Liguria di levante; deboli variabili sul resto d’Italia o dai quadranti meridionali.

Mari:

Da mosso a molto mosso il tirreno centro-occidentale, mossi stretto di Sicilia, mare e canale di Sardegna, mar ligure e alto adriatico; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento sul medio-basso adriatico.