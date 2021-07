Superbonus 100%: arriva modulo unico di inizio lavori valido in tutta Italia

Semplificate le pratiche per il Superbonus 100%. Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha introdotto importanti novità.

Le pratiche per il Superbonus si snelliscono e tutto diventa più semplice. A dirlo è il Ministero della Pubblica amministrazione che spiega: «L’obiettivo è quello di assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle esemplificazioni su tutto il territorio nazionale». Per questo motivo, è stato introdotto un modulo unico di inizio lavori.

Le novità

Tante le novità presentate dal Ministero che sono state introdotte nel decreto Ricovery per rispondere al problema da molti lamentato dell’eccessivo carico di pratiche burocratiche. È anche per questo motivo che, soprattutto i condomini, hanno deciso di rinunciare al bonus. Ad aprile, le domande arrivate sono state solo 12.745 e, di queste, solo il 10% proveniente dai condomini.

LEGGI ANCHE: Lo accoltellano alla schiena e scappano: morto un 26enne

Per poter realizzare tutti gli interventi riconosciuti dal Superbonus si potrà fare semplicemente una domanda al proprio Comune. Domanda che sarà asseverata dal tecnico di competenza. Il Ministero fa sapere che non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo velocizzando le tempistiche per gli interventi di efficientamento energetico ed eliminando del tutto le attese per accedere agli archivi del Comune. L’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo permetterà di risparmiare circa 110 milioni di euro. Un’altra novità è la decisione di non richiedere l’agibilità dato che i lavori legati al Superbonus servono per migliorare l’efficientamento energetico e quello antisismico.