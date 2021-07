Covid, i medici: «Tanti giovani in terapia intensiva, vaccinatevi!»

In Gran Bretagna aumenta il numero di positivi al Covid-19 tra i più giovani che, a volte, finiscono anche in terapia intensiva. La preoccupazione, però, è anche sul lungo periodo, ed è per questo che i medici lanciano un appello ai giovani: «Vaccinatevi!»

La diffusione del Covid-19 non si arresta e questa volta i medici parlano direttamente ai giovani e lanciano loro un appello. Sì, perché i casi sono in aumento sopratutto tra i più giovani. Tra coloro cioè che rientrano in quella fascia di età meno coperta dal vaccino. E non solo, stanno aumentando anche i ricoveri in terapia intensiva.

L’appello

Mentre in Inghilterra il numero di positivi al Covid-19 cresce vertiginosamente raggiungendo un picco mai così alto, i medici parlano ai più giovani. A farlo è la Dottoressa Samantha Batt-Rawden, la quale afferma: «La stragrande maggioranza di coloro che necessitano di cure intensive non sono vaccinati. Alcuni di loro – spiega – moriranno. È straziante per noi vedere le persone soffrire inutilmente sapendo che potevano evitare tutto questo facendo il vaccino». «Vediamo pazienti di 20 o 30 anni – continua la Dottoressa Batt-Rawden – in salute e senza patologie, che finiscono in terapia intensiva. Come medico, prego tutti di vaccinarsi e di non commettere l’errore più grande della vita».

Alla voce della Dottoressa Samantha Bett-Rawden si unisce quella del medico Adam Finn: «Abbiamo avuto persone sotto i 30 anni nella nostra unità di terapia intensiva e che richiedevano anche ossigenoterapia ad alto livello. Ci sono persone più giovani che si ammalano seriamente in questo momento. E questa è una buona prima ragione per pensare di fare il vaccino» afferma. Il Dottor Finn poi aggiunge: «L’altra ragione è che vaccinarsi riduce il rischio non solo di contrarre l’infezione ma di trasmetterla ad altre persone. Ora è chiaro».