Operazione Gdf, 34 denunce e sequestro di oltre 16mila articoli contraffatti

A Roma la Guardia di Finanza ha denunciato 34 persone e sequestrato oltre 16mila articoli contraffatti, prodotti da tre laboratori clandestini

Stanata dalle Fiamme Gialle un’organizzazione multietnica di falsari, che operava a Roma nei quartieri Pigneto, Flaminio e Torre Angela. Trentaquattro le persone denunciate per vendita di capi contraffatti e ricettazione. I finanzieri hanno scoperto tre laboratori clandestini e parecchi siti di stoccaggio, nonché 16mila articoli contraffatti, di cui capi di abbigliamento e orologi. Venivano riprodotti marchi e modelli dei brand più famosi quali Rolex, Balenciaga, Adidas, Nike, Lacoste, Ralph Lauren, Gucci, Prada, Fendi, Bulgari. Le Fiamme Gialle hanno rinvenuto anche presse idrauliche, cliché e macchinari professionali usati per confezionare.

Durante la perquisizione nella casa di una delle persone indagate, i finanzieri hanno ritrovato parecchi documenti di identità falsi, 3.600 euro in contanti, nonché gioielli del valore di 100mila euro. 19 degli indagati percepivano, inoltre, il reddito di cittadinanza. Da qui è partita la segnalazione all’Inps affinché vengano presi provvedimenti per far sì che decada il sostegno.

L’operazione portata avanti dalla Guardia di Finanza va a inserirsi in un’ampia attività di contrasto, coordinata dalla Procura della Repubblica, della “filiera del falso” e atta a tutelare l’economia legale.