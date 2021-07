Sospesa direttrice carcere Taranto: «Favoriva detenuto per reati di mafia»

La decisione è stata presa ieri dopo l’arrivo di una informativa da parte della Dda di Legge in cui si segnalavano le irregolarità.

Bernardo Petralla, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ha deciso di sospendere come Direttrice della Casa circondariale di Taranto, Stefania Baldassarri.

La decisione è stata presa nella giornata di ieri, lunedì 26 Luglio, ed ha fatto seguito ad una informativa della DDA di Lecce. In essa viene riportato che la Direttrice Baldassarri assumeva una condotta irregolare per favorire un detenuto. Detenuto che si trova all’interno del carcere penitenziario di Taranto per reato di associazione di stampo mafioso.