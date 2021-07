Sequestrati 160 kg di surgelati non tracciati diretti a supermercati

Il prodotto sequestrato, privo di documentazione di tracciabilità richiesta, era diretto ad un supermercato e ad un ristorante di Porto Cervo.

La Guardia Costiera di Olbia ha sequestrato 160 kg di surgelati, tra cui pescato, privi della relativa documentazione di tracciabilità. Il prodotto sequestrato era diretto ad un supermercato di Olbia e a un ristorante di Porto Cervo.

Le verifiche

Il carico è stato trovato nel corso di una attività di controllo sulla filiera della pesca da parte degli Ispettori del 15° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Olbia. Accertata l’assenza della documentazione richiesta, è stato richiesto l’intervento dei veterinari della ASL di Olbia. A questi ultimi il compito di accertare lo stato di conservazione e la commestibilità del pesce. Richiesto anche l’intervento della Polizia stradale che ha verificato l’idoneità del mezzo.

Il trasportatore ha ricevuto una multa di 1.500 euro per aver violato le norme Comunitarie e Nazionali sulla tracciabilità dei prodotti ittici. Tutto il carico è stato, in aggiunta, sequestrato. È stato infine stabilito il fermo amministrativo del furgone per 60 giorni per trasporto contro terzi senza autorizzazione e perché aveva pneumatici usurati.