Acea guarda al futuro con ottimismo. Vediamo perchè

L’amministratore delegato di Acea rivede al rialzo le prospettive nonostante lo scenario incerto. Giuseppe Gola, A.D. di Acea commenta i risultati del gruppo nel primo semestre con ottimismo.

Nonostante gli scenari piuttosto incerti a causa della pandemia di Covid, i primi mesi del 2021 hanno evidenziato segnali di ripresa per il gruppo Acea. Soprattutto con soddisfazione vengono riportati gli elevati livelli di redditività, anche grazie ad un’accorta gestione dei flussi finanziari.

Leggi anche: Covid, parla von der Leyen:«Variante Delta assai pericolosa, vaccinatevi»

Acea segna addirittura un più 15% di utile netto. I ricavi consolidati si attestano a 1824,6 milioni. A fare da traino alla crescita è in prima battuta l’incremento della vendita di energia.

Tuttavia anche il servizio idrico integrato contribuisce in maniera rilevante.

Il margine operativo lordo segna una performance notevolmente positiva. In particolare l’idrico contribuisce per il 53%, le infrastrutture energetiche per il 29%, la generazione per il 6%, il commerciale e trading per il 6% e l’ambiente vale un 5%.

Debito e investimenti

Il costo globale medio “all in” del debito del gruppo scende all’1,43% rispetto all’1,74%. Ciò si deve anche al debutto del primo green bond del gruppo che nel periodo ha avuto una performance negativa.

Leggi anche: Quasi tutti i partiti ripetono: con Draghi fino al 2023. Ma è veramente così?

Sempre restando al primo semestre di quest’anno gli investimenti sono cresciuti notevolmente attestandosi alla cifra di 481,5 milioni.

In particolare questi investimenti sono stati focalizzati su un aumento di resilienza e sulla digitalizzazione, con un sensibile miglioramento della qualità del servizio all’utente finale.

L’idrico ha registrato investimenti per 246,9 milioni, infrastrutture energetiche 139,5 milioni.

L’indebitamento finanziario netto del gruppo è attualmente ad un valore di 3913,4 milioni. Dunque in aumento, ma un aumento giustificato dai notevoli citati investimenti.