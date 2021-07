Quasi tutti i partiti ripetono: con Draghi fino al 2023. Ma è veramente così?

Prosegue l’attività del governo Draghi per uscire dall’emergenza sanitaria, economica e sociale e, a distanza di diversi mesi, è ormai possibile tracciare un primo bilancio: quella che è stata definita fin da subito “pax draghiana” sembra reggere, quasi tutti gli esponenti politici continuano a dirsi a favore di un esecutivo Draghi fino al 2023. Ma è veramente così? Intanto i partiti si ristrutturano, cercano un nuovo posizionamento nello scacchiere e non è chiaro fino a che punto le dichiarazioni possano conciliarsi con le intenzioni.

Il 23 luglio il segretato del Pd Enrico Letta alla Festa dell’Unità a Napoli pronuncia l’elogio di Mario Draghi: “Draghi è fantastico, è un drago. Ieri ha detto che bisogna vaccinarsi e subito stamattina Salvini si è vaccinato. E’ stato bravissimo. Io penso che dobbiamo tirare dritto su questa strada. A un certo punto Draghi dovrà dirgli adesso mettiti da parte, e lui si metterà da parte. Credo che sia importantissimo e fondamentale che noi riusciamo a fare bene questo lavoro di sostegno al Governo perché faccia bene tutte le cose che sono da fare“.

Alla caduta del governo Conte II non erano poche le preoccupazioni per il pazzo pazzo governo nascente: per ricordare l’assurdità della situazione, il M5s, il partito “contro i poteri forti” sta nel governo di un ex banchiere della Bce insieme a “partito di Bibbiano” di cui è diventato alleato, insieme a Silvio Berlusconi e insieme al tanto odiato Matteo Renzi. Si può guardare l’assurdità della situazione dalla prospettiva del M5s, così come dalla prospettiva di tutti i partiti politici attualmente in maggioranza: la situazione ha ancora dell’incredibile. Eppure, la pax draghiana sembra resistere, i travestimento moderato, liberale, progressista ed europeista di quasi tutte le forze politiche prosegue. E anche con entusiasmo.

Leggi anche: Diaspora M5S: il senatore Matteo Mantero passa a Potere al Popolo

Draghi fino al 2023: per Letta è amore, per Di Maio una speranza

Tra i principali “infatuati” del governo Draghi c’è sicuramente Enrico Letta, che già il 9 luglio al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria ribadiva che la posizione del Pd è di sostenere Draghi “per tutta la legislatura, fino alle elezioni del marzo 2023, perché l’Italia una occasione così l’Italia non l’ha mai avuta“. Per Letta bisogna trarre vantaggio dal peso nel “consiglio europeo, dove Draghi è la persona più ascoltata di tutti. E’ una occasione straordinaria. Bisogna dire chiaramente da che parte si sta. Dire ‘io sostengo Draghi fino alla fine della legislatura’ o dire ‘io lo sostengo ma prima finisce e meglio è’. O si sta da una parte o dall’altra“. Ebbene, Letta sta ancora dal lato della barricata che ribadisce: con Draghi fino al 2023. Una posizione condivisa – seppur con meno trasporto – anche dal ministro degli Esteri, il M5s Luigi Di Maio, che a inizio luglio si augurava che “si possa completare la legislatura perché altrimenti l’Italia apparirà agli altri Paesi non credibile e non affidabile. Dobbiamo essere credibili per ottenere i fondi, se l’Italia prende impegni e si dimostra instabile a pagare saranno i cittadini, non i politici”.

Leggi anche: Berlusconi: “Se non ti vaccini, non puoi imporre le conseguenze agli altri”

Berlusconi lo vorrebbe anche dopo

A questo primo tentativo di blindatura, si aggiunge l’ormai nota ammirazione di Berlusconi per Mario Draghi, che in un’intervista a Fortune Italia del 3 luglio addirittura sembra prefigurare la possibilità che Draghi prosegua il suo percorso a Palazzo Chigi anche dopo il 2023: “Sinceramente non mi ha mai troppo appassionato la contrapposizione tecnici-politici. Il Paese ha bisogno di competenze al massimo livello e il presidente Draghi per il suo stesso curriculum dà le massime garanzie di autorevolezza. Non per caso, del resto, sono stato proprio io, da presidente del Consiglio, a volerlo alla guida di Bankitalia e poi a imporlo in Europa alla guida della Bce. Ma le competenze non sono mai neutre e la distinzione fra tecnici e politici ha un valore relativo”, diceva il Cavaliere.

Salvini dice di volerlo difendere

Infine, non potevano mancare le dichiarazioni si sostegno del leader della Lega Matteo Salvini, che addirittura l’11 luglio in un’intervista al Corriere avrebbe ribadito di voler difendere il governo Draghi da presunti attacchi di Giuseppe Conte: “Conte farà di tutto per mandare a casa Draghi perché lo accusa di avergli rubato il posto. Cercheremo di impedirlo con ogni mezzo democratico. Ma sa cosa le dico? Facciano quel che credono, tanto il governo va avanti lo stesso”. Poi ancora: “Penso nel 2023 perché anche se Conte vuole mandare a casa Draghi i 5 Stelle non vogliono rimanere senza lavoro e senza stipendio prima del tempo. Noi saremo al fianco di Draghi fino alla fine. Poi si voterà e avremo, spero, un governo a guida Salvini che come primo atto introdurrà la flat tax”.

Leggi anche: Alemanno, consigli a Michetti per risollevare la destra romana

Legittimi dubbi

Ma se l’intenzione degli altri alleati di maggioranza sembra sincera – per un motivo o per l’altro -, quella di Salvini lascia qualche inevitabile ombra, soprattutto in virtù delle continue ambiguità che hanno investito il rapporto tra Draghi e il leader della Lega (la stoccata dell’ultima conferenza stampa è solo l’ultimo esempio). Eppure, è legittimo pensare che neanche Salvini voglia andare alle elezioni: all’orizzonte c’è Fratelli d’Italia con il fiato sul collo nei sondaggi e un partito da ristrutturare. Perché è questo il punto: tutti dichiarano fedeltà ma nel frattempo si rigenerano dalla profonda crisi politica in cui sono piombati. Cercano il loro posto in uno scacchiere radicalmente mutato. Ma siamo sicuri che, volenti o nolenti, le due manovre non si escludano? Probabilmente, il sostegno a Draghi e l’opera di “ristrutturazione” resteranno insieme finché le forze politiche non si sentiranno pienamente rimesse in sesto. E probabilmente, al momento, nessuno crede di potercela fare prima del 2023.

Le eccezioni: Meloni e Conte