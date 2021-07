Aggressione in aeroporto, denunciato 81enne di origine svizzera: è andato su tutte le furie

Un passeggero di origine svizzera di 81 anni, in partenza dall’Aeroporto Marconi di Bologna con un volo diretto in Belgio, ieri è stato denunciato per lesioni gravi dalla polizia di frontiera

L’uomo quando una addetta all’imbarco lo ha informato che il suo bagaglio era sovradimensionato rispetto ai limiti imposti dalla compagnia aerea, ha dato in escandescenze aggredendo lei e due colleghi della società di handling GH Bologna. Per la donna, 51 anni, accompagnata dal 118 all’Ospedale Maggiore, 25 giorni di prognosi.

LEGGI ANCHE: Carabiniere suicida in caserma: lascia moglie e figlia di 14 anni

L’uomo è stato identificato dalla polizia e denunciato: “La Società Aeroporto di Bologna condanna ogni forma di violenza verbale e fisica – è stato comunicato in una nota – e esprime la totale solidarietà e vicinanza al personale coinvolto nell’accaduto. La sicurezza di tutti i dipendenti del Gruppo Aeroporto di Bologna e delle società di prestatori di servizi operanti nello scalo è considerata una delle politiche prioritarie”. Oltre a campagne di sensibilizzazione, “sono stati organizzati incontri per studiare azioni condivise a supporto del lavoro della polizia e delle forze dell’ordine presenti nello scalo”, per “rafforzare ulteriormente questa collaborazione – ha concluso la Società Aeroporto – verrà richiesto con urgenza un incontro in Prefettura coinvolgendo enti, società di handling e parti sociali”.