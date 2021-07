Gdf scopre frode fiscale e reati su salute e sicurezza sul lavoro

La Guardia di Finanza di Vicenza ha scoperto reati inerenti salute e sicurezza sul lavoro nonché frode fiscale

La Guardia di Finanza di Vicenza ha effettuato un sequestro preventivo di 656mila euro nei confronti di 8 persone legate a una famiglia di origini cinesi. Le indagini svolte dai finanzieri hanno portato alla segnalazione di 16 persone che chiudevano e riaprivano un laboratorio tessile di Schio (Vicenza). Lo hanno fatto per ben 17 volte per non pagare le tasse. Omettevano inoltre, la dichiarazione ed emissione di f.o.i.

I finanzieri hanno segnalato inoltre, 4 studi commercialisti per non aver osservato le regole sull’adeguata verifica della clientela e per non aver trasmesso segnalazioni di operazioni sospette come previsto dalla normativa anti riciclaggio.

Leggi anche:—>Morto suicida Giuseppe De Donno. Curò il Covid con il plasma iperimmune

Hanno infine richiesto e ottenuto che fosse chiusa d’ufficio la partita iva di sei aziende individuali cinesi ancora attive e riconducibili al contesto in cui si sono svolte le indagini.