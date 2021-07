Incidente ferroviario, auto contro treno: nella macchina distrutta una coppia con un bimbo – Meteoweek

Oggi pomeriggio intorno alle 17.15 lo scontro tra un auto e un convoglio della società di trasporto abruzzese Sangritana sulla linea ferroviaria industriale che collega la Sevel di Atessa con la stazione di Fossacesia, nel chietino.

Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’auto avrebbe attraversato ad un passaggio a livello dove c’é la Croce di Sant’Andrea mentre passava il treno che ha travolto l’auto trascinandola per 150 metri. “Il treno merci, che trasporta furgoni della fabbrica Sevel, andava a 30 chilometri all’ora, la solita velocità di manovra”. La notizia è stata resa nota all’Adnkronos dal presidente di Sangritana Alberto Amoroso.

LEGGI ANCHE: Donna aggredita davanti a casa: bocca tappata con il nastro e ciocche di capelli tagliate

Nella macchina una famiglia

Nella macchina, completamente distrutta nell’impatto, una coppia di coniugi con un bambino, feriti ma non in pericolo di vita. Ad avere la peggio la donna, elitrasportata in ospedale. Sul posto i carabinieri impegnati nelle indagini per accertare le responsabilità dell’incidente e i vertici di Sangritana.