Beccata con 800 gr. di marijuana e materiale per produrla e coltivarla: arrestata 42enne

Una donna di 42 anni di Carovigno (Brindisi) è finita in manette per detenzione ai fini di spaccio di droga

Una donna di 42 anni di Carovigno (Brindisi), imprenditrice, è finita in manette per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Ad arrestarla, i carabinieri di San Vito dei Normanni, cogliendola in flagranza di reato. Dopo una perquisizione eseguita nella sua attività, i carabinieri hanno scoperto che la donna deteneva 182 grammi di marijuana, nascosti in un boccaccio di plastica con altri 684 grammi della stessa droga. La donna aveva cercato di disfarsi di quella sostanza, gettandola in un terreno al confine col suo.

Nella sua casa i carabinieri hanno rinvenuto, inoltre, materiale per produrre e coltivare la marijuana indoor. I militari hanno successivamente provveduto a sequestrare sia lo stupefacente sia i materiali per produrlo e coltovarlo. La donna, invece, arrestata, è ora agli arresti domiciliari nella sua abitazione come disposto dalle autorità.