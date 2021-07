Rapinano una banca e rubano 82mila euro: arrestate 3 persone

Arrestate tre persone dai carabinieri di Caltanissetta per rapina

I carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato tre persone con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Il gip nisseno ha disposto la custodia cautelare in carcere per uno dei tre, mentre due sono ai domiciliari. Secondo fonti investigative tre sarebbero responsabili di una rapina messa a segno il 16 marzo 2021 alla Banca Sicana a Sommatino (Caltanissetta).

In quel contesto, i malviventi con il volto coperto e armati di pistola, dopo aver bloccato il funzionario negli uffici, hanno obbligato un dipendente ad aprire la cassaforte, da cui presero ben 82mila euro.