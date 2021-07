Mattarella all’ultima cerimonia del ventaglio del suo settennato:«Covid mutato, vaccinazione dovere civico-morale»

Mattarella alla cerimonia del ventaglio ha parlato anche di vaccini e Coronavirus, invitando i cittadini a vaccinarsi come “dovere civico-morale”

Alla cerimonia del Ventaglio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato anche di Covid e vaccini. «Più si prolunga il tempo della sua ampia circolazione più frequenti e pericolose possono essere le sue mutazioni. Soltanto grazie ai vaccini siamo in grado di contenerlo. Il vaccino non ci rende invulnerabili ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus, la sua circolazione e la sua pericolosità. Per queste ragioni la vaccinazione è un dovere morale e civico», ha detto Mattarella.

«La pandemia», ha proseguito il presidente, «ha imposto grandi sacrifici in tanti ambiti. Ovunque gravi. Sottolineo quelli del mondo della scuola. Ne abbiamo registrato danni culturali e umani, sofferenze psicologiche diffuse che impongono di reagire con prontezza e con determinazione. Occorre tornare a una vita scolastica ordinata e colmare le lacune che si sono formate. Il regolare andamento del prossimo anno scolastico deve essere un’assoluta priorità».

«Nessuna società è in grado di sopportare un numero di contagi molto elevato, anche nel caso in cui gli effetti su molta parte dei colpiti non fossero letali. Senza attenzione e senso di responsabilità rischiamo una nuova paralisi della vita sociale ed economica; nuove, diffuse chiusure; ulteriori, pesanti conseguenze per le famiglie e per le imprese», ha continuato Mattarella. E ancora, ha aggiunto:«La libertà è condizione irrinunziabile ma chi limita oggi la nostra libertà è il virus non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo. Se la legge non dispone diversamente si può dire: ‘In casa mia il vaccino non entra’. Ma questo non si può dire per ambienti comuni, non si può dire per gli spazi condivisi, dove le altre persone hanno il diritto che nessuno vi porti un alto pericolo di contagio; perché preferiscono dire: ‘in casa mia non entra il virus».

Il presidente della Repubblica ha proseguito il suo discorso facendo una ulteriore esortazione:«Conto che le forze politiche, di fronte a un tempo che sembra volgersi verso prospettive migliori, continuino a lavorare nella doverosa considerazione del bene comune del Paese. Conto che non si smarrisca la consapevolezza dell’emergenza che tuttora l’Italia sta attraversando, dei gravi pericoli sui versanti sanitario, economico e sociale. Che non si pensi di averli alle spalle. Che non si rivolga attenzione prevalente a questioni non altrettanto pressanti».

«Dall’Unione Europea, sono in procinto di giungere le prime risorse del programma Next Generation. Gli interventi e le riforme programmate devono adesso diventare realtà. Non possiamo fallire: è una prova che riguarda tutto il Paese, senza distinzioni. Quando si pongono in essere interventi di così ampia portata, destinati a incidere in profondità e con effetti duraturi, occorre praticare una grande capacità di ascolto e di mediazione. Ma poi bisogna essere in grado di assumere decisioni chiare ed efficaci, rispettando gli impegni assunti.

Cerimonia del Ventaglio: che cos’è

La cerimonia del Ventaglio è un rito in cui avviene la consegna di un ventaglio decorato al Presidente della Repubblica Italiana e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Si tratta di un omaggio da parte dell’Associazione Stampa parlamentare (ASP), che si svolge ogni anno tra fine luglio e inizio agosto al Palazzo del Quirinale, Palazzo Montecitorio e Palazzo Madama, in occasione della chiusura dei lavori parlamentari per via della pausa estiva.

Il presidente dell’Asp, generalmente, consegna il ventaglio e alla cerimonia prendono parte Direttivo, iscritti all’associazione e diverse personalità del panorama giornalistico, oltre ai vertici del Governo del nostro Paese. Con l’occasione si è soliti fare un bilancio dell’anno di attività politica e parlamentare e darsi anche gli auguri di buone vacanze.