Il segretario di Stato degli Usa, Anthony Blinken, conferma il suo appoggio all’Oms per un’inchiesta aggiuntiva sulle origini del covid.

Per gli Usa è necessario portare a termine una seconda indagine, “trasparente”, sulle origini della pandemia in Cina. In un incontro con il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Blinken sottolinea la necessità dell’inchiesta. La volontà di fare chiarezza di Tedros Adhanom Ghebreyesus, è condivisa e appoggiata dal segretario di stato americano Anthony Blinken.

Secondo quanto riportato dal suo portavoce Ned Price, Blinken ha ribadito l’appoggio di Washington all’Oms in merito ad un’inchiesta aggiuntiva sulle origini del Coronavirus nel laboratorio della città cinese di Wuhan. L’obiettivo è fare chiarezza, “per comprendere meglio la pandemia attuale e prevenire quelle future”. Un’indagine basata su prove, trasparente, guidata da esperti e libera da interferenze”.