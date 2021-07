Saman, coppia misteriosa la teneva sotto sorveglianza in casa prima che sparisse

Secondo le dichiarazioni del fidanzato di Saman, i genitori della 18enne avrebbero chiesto a una coppia di amici di sorvegliarla a casa

Il fidanzato di Saman ha raccontato che prima della scomparsa della 18enne, i genitori, che non si fidavano della ragazza, avrebbero chiesto a una coppia di loro amici di sorvegliarla a casa. Saman Abbas è scomparsa ormai da 3 mesi da Novellara (Reggio Emilia). Il fidanzato ha rivelato questi dettagli durante l’incidente probatorio.

Saman aveva lasciato l’11 aprile scorso la struttura protetta in cui si trovava dopo la denuncia nei confronti dei genitori per le nozze combinate in Pakistan che lei aveva respinto. Aveva scelto di tornare a casa dai genitori a Novellara, dove i suoi familiari lavoravano per un’impresa agricola. Qui una coppia misteriosa l’avrebbe sorvegliata. Si tratterebbe di un uomo e una donna, ospiti della famiglia Abbas.

Leggi anche:—>Francesco è sparito da Pisa, doveva dare l’ultimo esame. L’appello del papà:«Chi ha notizie ci aiuti»

Ma i due sono irreperibili così come i genitori, lo zio e un cugino, tutti ricercati. I genitori sono in Pakistan, gli altri si presume siano in Europa. Per tutti, l’accusa è concorso per il presunto delitto premeditato, sequestro di persona e occultamento del corpo. Finora hanno arrestato un altro cugino, che ha sempre detto di essere estraneo alla vicenda. Dopo ricerche durate ben 67 giorni, della ragazza non ci sono tracce. Il fidanzato presume possa essere ancora viva, forse sequestrata da qualche parte.