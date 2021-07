Mediterraneo, dal 1850 il livello del mare si alza di 1,25 mm l’anno

Lo studio, coordinato da Matteo Vacchi, ha permesso di rilevare un innalzamento del livello del Mediterraneo registratosi a partire dal 1850.

È allarme per il Mar Mediterraneo. A partire dal 1850 il suo livello si è innalzato di circa 1,25 millimetri l’anno. Tasso che è più che raddoppiato negli ultimi 4000 anni. A renderlo noto è uno studio condotto da un team coordinato da Matteo Vacchi, ricercatore dell’Università di Pisa.

Lo studio

Lo studio si è concentrato sull’andamento dei tassi di innalzamento del Mediterraneo centrale e occidentale negli ultimi 10.000 anni. «Questo lavoro ci ha permesso di quantificare in modo dettagliato gli impatti delle emissioni di gas serra legate alla rivoluzione industriale sull’innalzamento del Mar Mediterraneo» spiega Matteo Vacchi. «Questo ci permetterà di calibrare meglio gli scenari futuri. I modelli attualmente disponibili sono infatti rilasciati su scala globale e devono quindi essere calibrati su scala più piccola, in particolare per un bacino semi-chiuso come il Mediterraneo dove le conseguenze del cambiamento climatico sono significativamente diverse da quelle degli Oceani globali».

È stato possibile raccogliere i dati da circa 400 indicatori di paleo-livelli del mare che derivano, in gran parte, da carotaggi e campionamenti subacquei. A partire dal 1850 si è registrato un forte aumento con tassi medi tra 1,1 e 1,3 millimetri l’anno. Lo riportano le stazioni mareografiche del Mediterraneo a Genova, Marsiglia e Trieste.