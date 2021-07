Traffico di droga, sgominato l’asse Italia-Spagna: sono tre le persone finite in manette tra Torino e Ragusa. La Guardia di Finanza ha sequestrato in totale 67 chili di droga, tra cocaina e hashish, ad alto potenziale stupefacente.

Nell’ambito di due simultanei interventi a contrasto del traffico internazionale di droga, avvenuti a Torino e Ragusa, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato complessivamente 67 kg di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish, e hanno tratto in arresto due uomini, di 40 e 45 anni, originari della Repubblica Dominicana, e una donna, colombiana, di 36 anni. Le indagini hanno inoltre consentito di far luce su quello che era un traffico internazionale, con ingenti quantità di droga provenienti dalla Spagna e dirette verso il nord Italia e la Sicilia.

Finiti i manette una donna e due uomini sudamericani

Secondo quanto si apprende, l’attività di indagine è iniziata a seguito dell’intensificazione dei servizi antidroga, iniziati nel territorio del distretto di Corte d’appello di Catania. Tali attività hanno permesso di acquisire, anche a seguito di diverse perquisizioni e dallo sviluppo di una rete di informazoni, elementi probatori per delineare l’esistenza di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, provenienti dalla Spagna e diretti verso il nord Italia e la Sicilia.

Nel corso del primo intervento operato a Torino, nel mirino è finito un van van con targa spagnola, proveniente da Madrid, che è stato oggetto di perquisizione. Il mezzo era condotto da M.C., un uomo di 40 anni originario della Repubblica dominicana. Le operazioni di controllo hanno avuto luogo con la cooperazione dei reparti della Guardia di Finanza, e hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 13 kg di cocaina, nascosti in un doppio fondo del veicolo. Sempre in quel di Torino, sottoposta a perquisizione è stata anche un’auto, fermata dopo un inseguimento avvenuto nel centro città. L’auto era condotta da W.H.C., 45anne originario della Repubblica dominicana, e nascondeva all’interno 1,07 kg di cocaina, occultati dentro uno zaino.

Nella seconda operazione, avvenuta a Comiso, in provincia di Ragusa, è stata invece oggetto di perquisizione un’abitazione. L’appartamento è di proprietà di K.R., 36enne e moglie di uno dei due uomini arrestati nel blitz di Torino. All’interno della casa, i Finanzieri hanno operato con l’ausilio delle unità cinofile, e sono riusciti a rinvenire 53 chili di hashish ad alto potenziale. Le sostanze stupefacenti erano tutte nascoste all’interno di un doppio fondo di un’auto parcheggiata nel garage. Scattate dunque le manette sia per la donna che per i due uomini, arrestati in flagranza di reato per traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.