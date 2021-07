Pfizer, efficacia vaccino si riduce dopo sei mesi: uno studio riapre discussione su terza dose

Uno studio eseguito su 42mila persona quando non esisteva la variante Delta afferma che l’efficacia di Pfizer si riduce dopo 6 mesi

Uno studio eseguito su 42mila persone quando non ancora circolava la variante Delta, ha mostrato come l’efficacia del vaccino Pfizer scenda dopo 6 mesi. Si tratta di un calo dal 96% all’83,7%. La valenza contro le forme gravi di Covid resta invece alta, al 97%. Lo studio è online ma senza ancora revisione. Alla ricerca hanno preso parte 42mila volontari di sei nazioni. La ricerca era partita nel luglio 2020 ed è finita il 13 marzo scorso. Lo studio non ha esaminato il tasso di infezioni asintomatiche.

Con i contagi che crescono in parecchi stati, gli esiti dello studio potrebbero influenzare le scelte dei governi su una eventuale terza dose. Le case farmaceutiche hanno interesse a eseguire studi mirati. Proprio in queste ore Pfizer ha reso noti i risultati delle sperimentazioni sulla terza dose del suo vaccino contro la variante Delta. Il risultato è che i livelli di anticorpi sono cresciuti di 5 volte tra i 18-55 anni e 11 volte tra i 65-85 anni.

Leggi anche:—>Mattarella all’ultima cerimonia del ventaglio del suo settennato:«Covid mutato, vaccinazione dovere civico-morale»

Ma la scelta di effettuare una eventuale terza dose non è unitaria e ci sono parecchi dubbi. Per il momento la Food and Drug Administration Usa frena dicendo che «gli americani completamente vaccinati non hanno bisogno di una dose di richiamo in questo momento».

Stessi dubbi da parte dell’Ema:«È troppo presto per confermare se e quando sarà necessaria una dose di richiamo per i vaccini Covid-19, perché non ci sono ancora abbastanza dati dalle campagne di immunizzazione e dagli studi in corso per capire quanto durerà la protezione dai vaccini».

Leggi anche:—>Francesco è sparito da Pisa, doveva dare l’ultimo esame. L’appello del papà:«Chi ha notizie ci aiuti»

Ci sono però dei Paesi che hanno già cominciato a dare la terza dose di Sinovac o Pfizer. Indonesia e Thailandia hanno concordato per la somministrazione della terza dose di Moderna e Pfizer ad alcuni vaccinati con CoronaVac. Si pensa in diversi luoghi a una terza dose per anziani e immunodepressi.