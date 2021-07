Boom di contagi tra attori, forse focolaio nato da festival in Sardegna

A Roma c’è un notevole aumento di artisti positivi al Covid o in isolamento. Diversi di loro erano al Forte Village di Cagliari

L’ultimo cluster, piuttosto preoccupante, è quello del cinema, come riporta Repubblica. Sono diversi gli attori risultati positivi negli ultimi giorni, nati con molta probabilità da festival e cene, red carpet e round table con la stampa. Uno in particolare è finito sotto la lente, ossia quello tenutosi al resort Forte Village di Cagliari dal 21 al 25 luglio, il festival Film Italy, diretto da Tiziana Rocca, con Harvey Keitel e Claudia Gerini, nonché Elena Sofia Ricci madrina dell’evento.

Al festival (tenutosi totalmente all’aperto) hanno preso parte molte star italiane e internazionali: Elizabeth Olsen, Heather Graham e Vanessa Hudgens arrivate dagli Usa, e poi Valeria Golino, Valeria Mazza, Claudio Bisio, Sabrina Impacciatore, Paola Cortellesi, Giulia Bevilacqua, Maria Sole Tognazzi, Remo Girone, Daniele Pecci e tanti altri.

Un festival assolutamente sicuro, con presidio sanitario nel resort e tamponi obbligatori, conferenze stampa dentro con distanziamento, cinema all’aperto, buffet in sala con le vetrate aperte. Solo le cene avrebbero potuto rappresentare un momento a rischio:«Siamo stati in diversi ristoranti, racconta un giornalista presente, « le location erano outdoor o al semi- coperto. Solo lì ci sono state tavolate».

Nonostante tanta sicurezza, quel che è sicuro poiché confermato dalla Asl Rm 1, è che uno degli ospiti è risultato positivo, qualche giorno prima di tornare. Ha fatto il tampone martedì a Roma, e ora non risponde alle chiamate, è irraggiungibile da un paio di giorni, affermano i medici. Ergo, è impossibile rintracciarlo.

Rintracciarlo tuttavia sarebbe essenziale per evitare ciò che ora, parecchi altri vip temono, ossia che il virus si diffonda. Sembra però tardi, tra quarantene e numero di positivi in aumento. Tutto però continua a permanere in una bolla di omertà, senza collaborare con le autorità sanitarie.

L’unica che conferma di essere in quarantena è Sabrina Impacciatore, che però racconta altro:«Sono ancora in attesa di tampone, ma sono in isolamento», dice l’attrice a Repubblica, « il 27 è risultata positiva una persona della troupe sul set del film su cui sto lavorando. Anche i miei colleghi sono in quarantena». Dice che non vi è alcun legame con il festival. « In Sardegna eravamo davvero ben controllati», afferma.

«Ho parlato con quasi tutti i miei ospiti negli scorsi giorni e nessuno mi ha riferito di essere positivo», ha raccontato Tiziana Rocca. «Il protocollo sanitario è stato studiato da un ospedale di Cagliari con lo Spallanzani di Roma. Erano quasi tutti vaccinati con seconda dose, e solo pochi attori italiani attendono ancora il vaccino. Ma comunque tutte le persone che sono entrate, anche chi aveva il Green Pass, ha dovuto fare un tampone all’arrivo e alla partenza. Ho i referti di tutti: negativi, altrimenti non sarebbero nemmeno potuti salire sull’aereo. Al festival non si è contagiato nessuno. Ma certo, non posso garantire su quello che hanno fatto tutti gli invitati al festival una volta tornati a casa».