Sasso si schianta contro parabrezza in autostrada: muore una 11enne

Dramma in Usa, dove una bambina di 11 anni è morta uccisa da un sasso schiantatosi contro il parabrezza dell’auto del suo papà

Tragedia negli Usa, a Idaho, dove una bambina di 10 anni è morta a causa di un sasso che si è schiantato contro il parabrezza dell’auto di suo padre. Il sasso ha colpito la bambina in testa. Kambrie Horsley, lunedì scorso si trovava in viaggio con il padre Brad a Malad City, quando un autocarro che guidava nella stessa strada ha spostato una roccia da 10 centimetri, finita verso il parabrezza di Horsley.

Un vero dramma, la ragazza è deceduta dopo che il papà l’ha portata subito in ospedale per curarsi. «Le parole non possono descrivere lo shock e la tristezza che proviamo tutti», hanno scritto i familiari della piccola Kambrie. «Ci mancherà terribilmente, ma troviamo pace sapendo che è con Gesù in cielo».

Da quanto si apprende dalla polizia locale, il conducente dell’autocarro non aveva idea che si fosse verificato un tragico incidente finché non lo hanno rintracciato i poliziotti della contea di Oneida. Il funerale di Kambrie, che lascia altri 5 fratelli, è fissato per oggi. Questa terribile tragedia ha commosso l’America, tantissimi i messaggi di solidarietà giunti sui social ai familiari della piccola.