Tokyo2020, Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e vince l’oro [VIDEO]

Non si è persa d’animo l’australiana Jessica Fox, che con la sua imbarcazione danneggiata ha messo in atto una singolare riparazione. E poi per non farsi mancare nulla, ha vinto l’oro.

Jessica Fox, già bronzo a Londra 2012 e Rio 2016, ha vinto la medaglia d’oro nello slalom K1. Jessica ha dovuto fare un intervento d’urgenza alla propria imbarcazione. Poco prima della gara, si è infatti accorta che la punta del suo kayak era danneggiata e con l’ingegnoso utilizzo di un preservativo, preso da un kit offerto agli atleti dagli organizzatori dei giochi, è riuscita a ripararla. Sul profilo TikTok della 27enne ha mostrato il tutto condividendo un video.