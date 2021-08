Zingaretti, è un attacco terroristico: offensiva informatica più grave mai avvenuta nel Paese

Il presidente della Regione Lazio ha fatto alcune dichiarazioni in merito all’attacco hacker subito ieri al Ced Regionale.

“Stiamo difendendo in queste ore la nostra comunità da questi attacchi di stampo terroristico. Il Lazio è vittima di un’offensiva criminosa, la più grave mai avvenuta sul nostro territorio nazionale”. Sono le parole di Nicola Zingaretti, che ha inoltre aggiunto: “Sono stati bloccati quasi tutti i file del Ced, “è stato colpito quasi tutto il mondo virtuale delle nostre installazioni”.

Non tratteremo con chi ci ha attaccato

Nicola Zingaretti, in conferenza stampa ha aggiunto: “E’ comparsa solo una pagina con un invito a contattare il presunto attaccante”. In ogni caso è nostra intenzione “non avviare nessuna interlocuzione con chi ha attaccato il sistema. Non tratteremo con gli interlocutori che ci stanno attaccando. Le autorità stanno lavorando alle indagini”.

“Non conosciamo la matrice dell’attacco e tutte le ipotesi sulla matrice sono al vaglio degli investigatori”, ha poi precisato Zingaretti. E ha aggiunto che “la definizione (dell’attacco, ndr) non è dato saperla”.

In corso altri attacchi

“Gli attacchi sono ancora in corso. La situazione molto è seria e molto grave”. Ha dichiarato Zingaretti, spiegando che nella notte c’è stato un altro attacco ma è stato respinto sena ulteriori danni.