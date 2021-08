68enne in sedia a rotelle travolto dalle fiamme: è grave

L’uomo avrebbe detto ai soccorritori:«Volevo accendermi una sigaretta con l’alcol». Ecco che cosa è successo

Un uomo di 68 anni in sedia a rotelle è rimasto avvolto dalle fiamme, riportando ustioni molto gravi. È accaduto a Firenze, in zona Isolotto. Da quanto si apprende, un passante avrebbe visto l’uomo avvolto dalle fiamme, non distante da una macchina che stava bruciando. L’uomo è intervenuto per soccorrere l’anziano spingendolo verso una fontana condominiale per spegnere il fuoco che lo avvolgeva.

L’uomo ha riportato gravi ustioni ed è ricoverato in prognosi riservata al centro grandi ustioni a Pisa. Intanto sono accorse anche altre persone, sono sopraggiunti anche 118, vigili del fuoco e polizia per spegnere l’incendio.

Leggi anche:—>Covid, a Wuhan si registrano nuovi positivi: tamponi a tutti gli abitanti

Nonostante fosse in condizioni gravi, l’uomo ha raccontato ai soccorritori di aver provato ad accendersi una sigaretta con l’alcol e che immediatamente ha preso fuoco. Sull’automobile bruciata, i militari hanno trovato tracce di alcol, per cui si indaga per capire cosa sia accaduto.