Aizza il cane contro la sua ragazza e le rompe il naso: arrestato 24enne

Un 24enne è finito in manette per maltrattamenti in famiglia dopo aver fatto finire la sua fidanzata in ospedale e averle aizzato contro il suo cane

Un 24enne è finito in manette per aver maltrattato la sua fidanzata, facendola finire in ospedale. Domenica scorsa i carabinieri sono intervenuti in via Francesco Veracini a Firenze, dove si stava svolgendo una furiosa lite tra un uomo e una donna. I militari hanno riportato le due persone alla calma ma la donna presentava delle escoriazioni nella zona del collo e un ematoma all’altezza dello zigomo destro, nonché un morso all’avambraccio sinistro e diversi graffi al destro.

L’ambulanza ha portato la ragazza al pronto soccorso, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni per varie lesioni oltre alla frattura del setto nasale. Da quanto si apprende, la donna era vittima di maltrattamenti da parte del suo fidanzato da circa un mese.

Secondo la ricostruzione dei militari, domenica i due avevano litigato in casa per gelosia. Lei aveva criticato il compagno e lui l’aveva presa facendola cadere a terra e mettendole le mani al collo. Lei si era divincolata ma lui aveva proseguito nel picchiarla. Poi le ha aizzato contro il suo cane (razza Amstaff) che ha provato a morderla più volte al braccio destro e le ha fatto delle ferite fortunatamente lievi. Dall’abitazione i due sono passati a litigare per strada perché la ragazza è fuggita dalla casa, dove poi sono sopraggiunti i carabinieri.

Quando si è compreso cosa fosse accaduto, è venuto fuori che lo scorso 1° luglio il 24enne aveva aggredito in modo grave la compagna. L’uomo con uno schiaffo le aveva lesionato il timpano, e i medici l’avevano giudicata guaribile in 30 giorni. Così il 24enne K.S. è finito in carcere a Sollicciano.