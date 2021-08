Pescara, accendono falò nella Riserva Dannunziana devastata dal rogo per farsi un selfie

È quanto ha fatto sapere il consigliere comunale Udc Berardino Fiorilli che ha raccontato sui social l’episodio

Hanno acceso un falò nella Riserva Dannunziana di Pescara che domenica ha subìto un forte colpo con la devastazione a causa del rogo di gran parte della pineta, per farsi un selfie sul luogo in cui si è verificato l’incendio. È il consigliere comunale Udc di Pescara, Berardino Fiorilli, a denunciare quanto accaduto sul suo profilo Facebook.

«Ieri mattina, mentre eravamo in sopralluogo con Commissione comunale presso la Pineta di Pescara ancora avvolta dal fumo, ci vengono a segnalare un episodio incredibile. Una coppia di individui, che aveva impellenza di farsi un selfie sul luogo del disastro, non trovando focolai accesi (per fortuna) aveva ben pensato di accenderne uno ‘piccolino’ per poter rendere la propria foto più interessante.

Alle rimostranze del passante si sarebbe giustificata dicendo che era solo un piccolo focolaio e che lo avrebbero comunque spento dopo lo scatto migliore. Naturalmente abbiamo immediatamente allertato la polizia municipale, mentre siamo rimasti tutti attoniti e senza parole».