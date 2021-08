Schianto fatale in auto, il dolore della fidanzata:«Luca era a terra, non rispondeva»

Terribile incidente accaduto a Cavaso del Tomba (Treviso). Luca, 28 anni, ha perso la vita. Stava andando dalla fidanzata

Aveva solo 28 anni Luca Vettoretti, morto domenica scorsa in un terribile incidente in auto a Cavaso del Tomba (Treviso). Luca stava andando a Possagno, a casa della sua fidanzata 23enne, Irene Vignante, come riporta Il Gazzettino, con cui usciva da alcuni mesi. Aveva trascorso il sabato con alcuni amici, poi li ha salutati e si è diretto dalla sua ragazza. Stava per arrivare da lei, mancavano 10 minuti, quando qualcosa è andato per il verso sbagliato. Luca ha perso il controllo della sua Ford Fiesta grigia ed è finito sul piazzale dell’impresa Teeg Elettropompe, sbalzato fuori dal veicolo.

Irene e i suoi familiari erano in attesa di Luca quella notte e dato che non arrivava lo hanno chiamato più volte ma nulla. Irene e sua sorella Francesca sono quindi uscite a cercarlo e quando lo hanno trovato la scena è stata straziante. Francesca non riesce a dimenticare le parole di Irene, sua sorella minore:«Amore, svegliati! Sono qui, svegliati! ». Nulla da fare, purtroppo. «Ci sembrava di conoscerci da sempre. Mi hai riempito la vita ogni giorno di felicità ed emozioni. Sei vita!» scrive Irene sul suo social, «non credevamo nemmeno noi che potesse esistere un’emozione così grande. Non riuscivamo a litigare, ridevamo sempre, ci facevamo tanti scherzi, eravamo complici in tutto. Grazie amore mio!».

«Sei entrato nella nostra famiglia in punta di piedi, con gentilezza e rispetto, quelle qualità che ormai pochi ragazzi hanno» scrive la sorella di Irene. «Abbiamo paura di chiudere gli occhi perché continuiamo a rivedere quella scena surreale. Hai portato a Irene quello che non aveva da tempo: la felicità, quella vera e continua. Ci chiediamo perché. Perché è successo. Perché a te. Eri uno di quelli con l’anima buona. Resterai sempre così. Ciao Luca! Continua a rimanere accanto a mia sorella, che lei, di te, ha ancora bisogno. So che lo stai già facendo». Dopo lo scontro, Luca è morto sul colpo. Un automobilista che si trovava lì di passaggio ha allertato i soccorsi. Purtroppo, però, non c’è stato niente da fare.