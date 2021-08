Stati Uniti: Pentagono isolato a causa di una sparatoria nei pressi di una stazione metro

Il Pentagono è stato isolato dalle autorità per una sparatoria avvenuta nei pressi della stazione della metropolitana che si trova vicino alla struttura.

”Stiamo chiedendo alla popolazione di evitare la zona. Seguiranno ulteriori informazioni”, questo quanto si legge in una nota diffusa su Twitter dal Pentagon Force Protection Agency.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.

