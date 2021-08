Stati Uniti, terzo suicidio tra i poliziotti che risposero all’assalto a Capitol Hill

Si tratta di Gunther Hashida, un agente con 18 anni di servizio. È il terzo a togliersi la vita, anche lui fu uno dei poliziotti che rispose all’attacco di Capitol Hill, il 6 gennaio scorso.

Questo è quanto comunicato dal Dipartimento di Polizia Metropolitana del District of Columbia. Hashida è stato trovato morto giovedì scorso nella sua abitazione, ha confermato il portavoce del Dipartimento Hugh Carew in una dichiarazione al New York Daily News.

Altri due agenti che erano in servizio quel giorno a Capitol Hill si sono tolti la vita: Howie Liebengood e Jeffrey Smith.