Perseguitava l’ex docente, ai domiciliari una 32enne

I carabinieri hanno arrestato una ragazza di 32 anni per atti persecutori nei confronti di una sua ex docente

I carabinieri di Pandino (Cremona) hanno messo una donna di 32 anni agli arresti domiciliari per atti persecutori ai danni di una sua ex insegnante. La donna, dopo aver ripreso i rapporti con una sua ex docente, aveva iniziato a ossessionarla con dei comportamenti morbosi che invadevano la vita dell’insegnante.

Nonostante la docente chiedesse di essere lasciata in pace, la 32enne invadeva gli spazi privati della donna con biglietti e regali, facendosi trovare di frequente a casa della docente o sul posto di lavoro.

Leggi anche:—>Covid, in India i casi salgono a quasi 43mila, più della metà in Kerala

Una morbosità, che forse ha origine da un trascorso familiare difficile, dove la ragazza ha avuto forti carenze affettive che l’hanno portata a vedere nella sua ex docente una sorta di figura materna, desiderando di avere un legame filiale di cui probabilmente ha sempre avvertito il bisogno.

Leggi anche:—>Grecia, fiamme devastano 150 case a Evia, monaci non vogliono evacuare

Dopo la richiesta di aiuto, i carabinieri hanno potuto procedere con gli accertamenti che hanno condotto le autorità a emettere un mandato agli arresti domiciliari nei confronti della 32enne, che sconterà tale pena nella propria abitazione.