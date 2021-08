Assale l’ex compagna e le ruba il cellulare: arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni ha aggredito a Fiumicino (Roma) l’ex compagna e le ha sottratto il cellulare. Poi ha assalito anche gli agenti

Un uomo di 43 anni ha aggredito ieri sera, poco dopo mezzanotte in via Lungomare della Salute a Fiumicino (Roma), la sua ex compagna che era uscita con un’amica per portare a spasso il cane. L’uomo dalle minacce verbali è passato alla violenza fisica strappandole letteralmente il cellulare dalla tasca dei pantaloni e spingendola a terra. L’amica ha subito chiamato la polizia, e il 43enne, accortosi che la donna stava chiedendo aiuto, è scappato con la sua auto portandosi dietro il cellulare dell’ex compagna, rubato.

Leggi anche:—>Covid, in India i casi salgono a quasi 43mila, più della metà in Kerala

Mentre le due donne raccontavano ai poliziotti cosa fosse accaduto, il 43enne si è ripresentato sul luogo dell’aggressione con fare minaccioso nei confronti di tutte le persone presenti e quando gli agenti hanno provato a calmarlo, ha aggredito anche loro.

Leggi anche:—>Grecia, fiamme devastano 150 case a Evia, monaci non vogliono evacuare

Fermato dai poliziotti, N.P. è finito in manette accusato di rapina, lesioni, e resistenza a pubblico ufficiale. Dentro l’auto del 43enne, perquisita dagli agenti, hanno rinvenuto il cellulare della donna e glielo hanno restituito. Hanno poi portata la donna al Grassi per le medicazioni, in seguito alle lesioni subite a causa dell’aggressione.