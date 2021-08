Fiamme Gialle sequestrano 3 quintali di alimenti conservati male

La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato tre quintali di alimenti conservati male in una attività commerciale

La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato tre quintali di alimenti tenuti in cattivo stato di conservazione. I finanzieri hanno sequestrato prodotti alimentari in un’attività commerciale di un venditore pakistano. Nello specifico, le Fiamme Gialle hanno trovato prodotti alimentari etnici accatastati su superfici inadeguate quali muri e pavimenti sporchi, confezionati in “normali” buste di plastica, senza i requisiti igienico-sanitari richiesti.

Durante il controllo, in grossi freezer, alcuni dei quali avevano gli scarichi rotti, i finanzieri hanno trovato chili di pesce, ortaggi e carni di vario genere in cattivo stato di conservazione e senza informazioni utili per rintracciare i prodotti. Tali prodotti erano depositati accanto a residui di sporco, mescolati con cibi di vecchia data, sfusi.

La Guardia di Finanza ha anche rilevato infiltrazioni esterne di acqua, cavi elettrici non protetti e assenza di retine che proteggano da infestanti sul soffitto. Alla fine dell’ispezione, i finanzieri hanno denunciato il titolare pakistano per vendita e distribuzione per il consumo di alimenti mal conservati.