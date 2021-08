Cnn licenzia tre dipendenti: «obbligatorio essere vaccinati per entrare in ufficio»

La Cnn, emittente televisiva statunitense, ha licenziato tre dipendenti poiché non si sono ancora vaccinati contro il Covid-19. Le politiche dell’azienda, infatti, prevedono che le persone non immunizzate non possano entrare negli uffici al fine di evitare la diffusione del virus e dunque preservare la salute di tutti. “Tolleranza zero”, ha annunciato l’amministratore delegato Jeff Zucker.

Il quartier generale della Cnn, che ha sede a New York, è inaccessibile a coloro che non hanno ricevuto il vaccino contro il Covid-19. La politica dell’emittente televisiva statunitense non ammette regole. Anche coloro che lavorano “sul campo” devono essere immunizzati. Affinché avvengano i controlli, l’azienda ha permesso ai dipendenti che su base volontaria hanno scelto di rientrare in loco di presentare una auto-dichiarazione, senza richiedere la certificazione dell’avvenuta vaccinazione. In tre, tuttavia, ne erano sprovvisti. I soggetti in questione sono stati licenziati in tronco.

“La settimana scorsa siamo stati informati della presenza in sede di tre dipendenti non immunizzati. Tutti e tre sono stati sollevati dai loro incarichi. Lasciatemi essere chiaro. Abbiamo una politica della tolleranza zero su questo. Dovete essere vaccinati per entrare in ufficio. E dovete essere vaccinati per poter lavorare sul campo, con altri dipendenti, anche se non entrate in sede”. Lo si legge in una nota diffusa internamente tra i dipendenti della Cnn a firma dell’amministratore delegato Jeff Zucker. I lavoratori dell’emittente televisiva statunitense, dunque, dovranno scegliere tra il proprio stipendio e il rifiuto al vaccino.