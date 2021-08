Gli incendi stanno devastando molte zone del nostro paese e dell’Europa. Skopje dichiara lo stato di emergenza per gli incendi che stanno divampando in Macedonia del Nord.

Non si arrestano le fiamme in Macedonia del Nord e in tutta la zona meridionale del Mediterraneo che hanno colpito violentemente anche la Grecia e la Turchia.

Il governo della Macedonia del nord ha dichiarato lo stato di emergenza per 30 giorni a causa dei continui incendi forestali. A renderlo noto è il sito ‘vesti.mk’: vigili del fuoco, militari e forze di sicurezza del ministero dell’Interno lavoreranno per contrastare gli incendi, al momento attivi in otto diverse località. Quello principale sta divampando a Pehcevo, nella parte centrale del paese. Qui sono impegnate da mercoledì mattina cinque squadre di elicotteri, due dell’esercito macedone e tre della Serbia. Aiuti per contrastare le fiamme sono arrivati anche da Slovenia, Bulgaria, Austria e Commissione Europea. Gli incendi hanno fatto una vittima a Staro Nagoricane, nella parte settentrionale del paese, dove – secondo i testimoni citati da press24.mk – una donna che si era chiusa in casa per mettersi in salvo è rimasta intrappolata dalle fiamme.

La situazione degli incendi si fa sempre più seria e pericolosa. Dopo le inarrestabili fiamme che hanno colpito la Sardegna, altri paesi e zone boschive stanno prendendo fuoco. Le cause sono da ricercare nel cambiamento climatico e anche nella responsabilità di chi ha appiccato in maniera dolosa gli incendi provocando seri danni all’ambiente.