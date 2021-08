Anche la Grecia brucia: cittadini e turisti in fuga. Evacuati in migliaia

Situazione disperata in Grecia, finora due morti e diversi feriti a causa degli incendi. Gli altri paesi inviano in aiuto Canadair e pompieri

Non solo Italia, Turchia e Germania, in Europa anche in Grecia gli incendi stanno distruggendo il Paese con migliaia di turisti e residenti costretti a evacuare le abitazioni per evitare di essere colti dalle fiamme. L’ondata di caldo di questi giorni ha devastato foreste e minacciato grandi aree popolate, distruggendo impianti elettrici e siti storici. Il bilancio finora è di due morti, tra cui il presidente della Camera di commercio di Atene, Konstantinos Michalos, trovato privo di sensi in una fabbrica a Krioneri e morto in ospedale, e di sedici feriti, tra intossicati o ustionati. Due vigili del fuoco sono stati ricoverati in terapia intensiva, mentre altri due sono stati ricoverati con leggere ustioni.

Le fiamme sono addirittura arrivate a minacciare Atene, attualmente ricoperta da una incandescente nuvola di fumo e di cenere che minaccia la città da cinque giorni consecutivi. “Se non riusciamo a contenere gli incendi oggi, avremo un enorme problema“, ha dichiarato Wassilis Kokkalis, vice governatore della regione della Capitale.

Nel tentativo di contenere il fuoco sono impegnati 1.450 i vigili del fuoco, 15 aerei e sono in arrivo rinforzi dalle nazioni vicine. La temperatura sfiora costantemente i 38 gradi. Secondo gli studiosi, questa è la peggiore ondata di caldo degli ultimi 30 anni, con 154 incendi finora contati.

Decine di villaggi e quartieri sono stati svuotati nella regione del Peloponneso e appena a nord della capitale, mentre gli incendi si allargano nelle foreste di pini. Le regioni dove l’allarme è più alto sono quelle della penisola dell’Attica. Situazione drammatica anche sull’isola di Evia, a est di Atene.

La Francia ha inviato aerei per aiutare le forze greche nel spegnere gli incendi. “Dopo aver parlato con il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, tre Canadair e 80 vigili del fuoco e soccorritori francesi sono stati dispiegati d’urgenza. Solidarietà, da europei, sempre” ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron su Twitter mentre il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ordinato all’esercito egiziano di inviare due elicotteri da trasporto Chinook, equipaggiati con attrezzature e mezzi avanzati. “Questa decisione si inserisce nel quadro del ruolo dell’Egitto nel sostenere i Paesi amici nell’affrontare le avversità a cui sono esposti“, ha detto Gharib.

Secondo i dati elaborati da Ener2Crowd.com, a causa degli incendi che si sono sviluppati di recente in Italia, Canada, Grecia, Turchia e Siberia, nel solo 2021 sono state distrutti 3 milioni di ettari di foreste, pari 2,2 miliardi di alberi, con una conseguente immediata immissione in atmosfera di 1,5 miliardi di tonnellate di CO2, pari al 4,2% delle emissioni globali del 2020.