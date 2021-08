Muore fulminato con una canna da pesca in mano: il giorno dopo doveva sposarsi

Denis Ricardo Faria Gurgel, 31 anni, è morto alcuni giorni fa in un terribile incidente accaduto in Brasile. Il giorno dopo avrebbe dovuto sposarsi

Denis Ricardo Maria Gurgel, 31 anni, è morto alcuni giorni fa dopo che un cavo dell’alta tensione lo ha folgorato. La tragedia è avvenuta in Brasile, a Cariri do Tocantis, che si trova a oltre 550 km da Brasilia, la capitale. L’uomo avrebbe dovuto sposarsi il giorno seguente, il 30 luglio 2021.

Denis, medico, era con la sua fidanzata e stava reggendo una canna da pesca durante un set fotografico pre-nozze, quando l’amo è rimasto in una linea elettrica ad alta tensione. Denis ha provato a rimuoverlo ma è rimasto folgorato quando ha messo le mani sulla lenza. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi, i vigili del fuoco, ma ormai per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Alcune parti del cavo in cui l’amo si è andato a impigliare non erano più rivestite in plastica e quindi la linea era esposta, come ha confermato anche un vigile del fuoco intervenuto per prestare soccorso all’uomo. Denis lavorava per il dipartimento sanitario municipale di Gurupi in un centro coronavirus e a turni anche per il municipio Lagoa da Confusao.

Le parole del municipio di Gurupi per il 31enne:«Utile e sempre gentile, Denis è stato molto caro ai suoi colleghi professionisti e anche ai suoi pazienti. La sua morte prematura lascia tutti scioccati e in lutto per questa grande perdita».

Il Comune di Lagoa da Confusao, invece, ha espresso «la sua solidarietà ai familiari e agli amici. Possa Dio confortare il cuore di tutti in questo momento».