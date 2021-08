Battaglia legale tra genitori per il vaccino alla figlia 13enne: il papà è no vax

I due hanno deciso di avviare una battaglia legale. La madre della 13enne:«Io e mia figlia favorevoli, tutelerò suo diritto alla salute», ma il padre:«Non voglio assolutamente»

Un matrimonio naufragato, che vede una coppia avviare una battaglia legale anche per la vaccinazione della loro figlia 13enne. La diatriba potrebbe finire al tribunale dei minori di Venezia. La madre, infatti, è favorevole a far sì che la figlia si vaccini, mentre il padre dice no, un no categorico.

«Voglio che mia figlia sia tutelata sul fronte salute, che abbia il siero prima del rientro in classe a settembre, alla scuola secondaria, è lei stessa a chiedermelo, anche perché si sente diversa dagli amici e compagni, quasi discriminata» afferma la madre a Il Corriere della Sera.

Il padre invece non è d’accordo e il suo è un no bello deciso: «Non voglio assolutamente che mia figlia si vaccini», ha detto.

Leggi anche:—>Minacce di morte alla redazione di Controradio, accusata di propaganda per il vaccino anticovid

Ora, dato che con molta probabilità non si potrà raggiungere un accordo tra i due ex, la donna ha affidato la questione all’avvocato Deborah Squarzan, per tutelare gli interessi della propria figlia. «Date le circostanze si ricorrerà al tribunale dei minori di Venezia e chiederò di fissare l’udienza in breve tempo perché il giudice possa esprimersi prima di metà settembre, quindi prima dell’inizio della scuola, per quanto non sarà facile», spiega l’avvocato. «Al giudice spetterà valutare se è nell’interesse della ragazzina essere vaccinata e per questo noi chiederemo che la minore venga sentita, è infatti consentito dopo i dodici anni».

Leggi anche:—>Problemi cardiaci tra gli effetti collaterali di Pfizer e Moderna: la conferma dell’Ema

Secondo la madre della 13enne, non vi sarebbero pressioni nei confronti della ragazzina affinché si vaccini. «É mia figlia che mi chiede di vaccinarsi, è una sua volontà», chiosa.