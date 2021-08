Tenta di violentare una minorenne a controllo: dentista denunciato

Un dentista in provincia di Roma avrebbe tentato di violentare sessualmente una diciassettenne nel corso di una visita nel suo ambulatorio. La minorenne, una volta tornata a casa, ha raccontato di avere subito molestie alla famiglia, la quale si è mossa per presentare denuncia ai Carabinieri. Il medico adesso è sotto inchiesta, ma al momento non è stata adottata alcuna misura cautelare.

Una normale visita dal dentista si è trasformata in pochi attimi in un incubo. Una diciassettenne, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, avrebbe subito un tentativo di violenza sessuale tra le mura di un ambulatorio in provincia di Roma. La minorenne era andata da sola al controllo e, una volta seduta sulla poltroncina, avrebbe ricevuto le avance del sessantenne. Soltanto una volta uscita dallo studio medico, la ragazza ha trovato il coraggio di rivelare alla famiglia quanto accaduto. I genitori non hanno esitato a recarsi in questura per presentare denuncia nei confronti del professionista, il quale adesso è sotto inchiesta. Al momento non è stato disposto alcun provvedimento. La vittima probabilmente verrà ascoltata in regime protetto in compagnia di una psicologa al fine di ricostruire nei dettagli la vicenda.

Le molestie del dentista

I fatti sono accaduti nella periferia est della Capitale qualche giorno fa. La diciassettenne aveva prenotato una visita di controllo in uno studio medico ben avviato. Probabilmente non era la prima volta che si recava in quella sede. Non è chiaro se, al momento delle molestie, nello studio ci fossero altri dottori o collaboratori e/o in sala d’attesa altri pazienti. Nessuno, ad ogni modo, si sarebbe accorto di quanto accaduto. Il dentista, di circa sessant’anni, avrebbe infatti tentato di approfittare della giovane, dopo che quest’ultima si era accomodata sulla poltroncina. Al termine della visita, la vittima sarebbe riuscita a sfuggire all’uomo e, sconvolta, sarebbe tornata a casa. Una volta incontrata la famiglia avrebbe riferito quanto accaduto.

LEGGI ANCHE -> Battaglia legale tra genitori per il vaccino alla figlia 13enne: il papà è no vax

LEGGI ANCHE -> Problemi cardiaci tra gli effetti collaterali di Pfizer e Moderna: la conferma dell’Ema

I parenti della diciassettenne hanno deciso di andare a fondo sulla questione ed hanno presentato denuncia in questura. A sostenere la tesi del tentativo di violenza sessuale ci sarebbe anche un referto medico. I contorni della vicenda, tuttavia, sono ancora da chiarire. Su di essi vige il massimo riserbo, soprattutto in virtù della minore età della vittima. Quest’ultima verrà ascoltata, secondo il protocollo, in audizione protetta nei prossimi giorni. Il dentista, invece, sarebbe già stato sentito dalle forze dell’ordine, ma avrebbe fornito una ricostruzione della vicenda ben diversa da quella della diciassettenne. Nei suoi confronti, ad ogni modo, non sono stati disposte finora misure cautelari né altri provvedimenti.