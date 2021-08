Bollettino coronavirus 7 agosto: 6.902 contagi, 22 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 7 agosto, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 6.902 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.599. Sono invece 22 le vittime in un giorno (ieri erano state 24). Sono 293.863 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 244.657. Il tasso di positività è del 2.3%, in calo rispetto al 2,7% di ieri. Sono 288 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 29 (ieri erano 32). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2533, 84 in più rispetto a ieri. In Italia sono 108.535 gli attualmente positivi al Covid, con un incremento di 3.850 rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.390.684, i morti 128.209. I dimessi e i guariti sono invece 4.153.940, con un incremento di 3.025 rispetto a ieri.

Le Regioni

In Sicilia 776 i nuovi positivi, 7 le vittime

Sono 776 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 17.662 tamponi processati nell’isola. L’incidenza scende al 4,4% ieri era al 5,4%. L’isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Gli attuali positivi sono 13.411 con un aumento di altri 432 casi. I guariti sono 337 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 7 vittime e il totale dei decessi sale a 6.083. Sul fronte ospedaliero sono adesso 441 i ricoverati, 24 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 47 i ricoverati, 5 in più. Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 127, Catania 197, Agrigento 70, Caltanissetta 121, Trapani 76, Ragusa 59, Siracusa 62, Enna 29, Messina 35.

In Emilia-Romgna aumentano ricoveri e altri due morti

Sono 685 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna – età media 33 anni – su oltre 33mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sale in regione il numero dei ricoverati nei reparti Covid con 17 pazienti in più da ieri (280 in totale), mentre si contano altri due decessi, un 99enne e una 81enne della provincia di Rimini. Invariato il numero delle terapie intensive (22 degenti). È quanto emerge dal bollettino della Regione. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 138 nuovi casi e Rimini con 112; seguono Modena (102) e Reggio Emilia (77). Quindi Parma (61), Ferrara (51) e Piacenza (38); poi Cesena (34) e Ravenna (32). Infine, Forlì (27) e il Circondario Imolese (13). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 10.115 (+552 rispetto a ieri), il 97% in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i vaccini, alle 14 risultano somministrate complessivamente 5.288.566 dosi; sul totale sono 2.435.483 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Veneto, 682 contagi e 1 decesso

In Veneto sono stati 682 i nuovi contagi da Corononavirus nelle ultime 24 ore. Una vittima del virus, sempre nelle 24 ore. Stavolta è Treviso la provincia con il numero maggiore di nuovi infetti, con 135 contagi, seguita da Verona, 132, Padova 129, Vicenza 103, Venezia, 95, Rovigo, 53, Belluno, 21.

Lazio, 638 nuovi casi, 246 a Roma

“Oggi si registrano 638 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-124), 1 decesso, compresi i recuperi (-1) i ricoverati sono 381 (-16), le terapie intensive sono 54 (-). I casi a Roma città sono a quota 246″. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-83 su base settimanale). RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. continua la frenata della variante delta nel Lazio”.

