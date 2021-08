Monopattini, in arrivo nuove regole: stop ai minori e casco obbligatorio

Il numero di incidenti causati dai monopattini è molto alto e non esistono regole sulla sosta. Il Parlamento è al lavoro per le limitazioni

Troppo pericolosi, serve un nuovo codice della strada che ne regoli l’uso e gli accessi. I monopattini elettrici si sono diffusi molto rapidamente in Italia in questi ultimissimi anni, ma il numero degli incidenti causati da questi è preoccupante e il Parlamento sta finalmente lavorando per dare nuove regole e limitarne l’uso.

La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati sta dunque ragionando sull’introduzione dell’obbligo del casco e limiti di velocità (30 km/orari al massimo), nonché il divieto di uso ai minorenni. Nella proposta inoltre si prevede che si possa introdurre anche l’obbligo del giubbotto catarifrangente e il divieto di circolazione dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità. La legge all’esame di Montecitorio intende vietare la sosta sui marciapiedi stabilendo le relative sanzioni che possono comprendere anche la rimozione del mezzo.

“E’ evidente – spiega il deputato Roberto Rosso di Forza Italia, primo firmatario della proposta di legge – che la diffusione dei monopattini elettrici negli ultimi anni abbia assunto una proporzione che comincia a dimostrare una carenza di regole per prevenire gli incidenti. E’ necessario intervenire immediatamente dando anche agli operatori dello sharing e ai produttori-rivenditori regole certe e durature che, da una parte, tutelino la sicurezza sia di chi usufruisce del monopattino sia degli altri utenti della strada e del marciapiede, mentre, dall’altra parte, diano una prospettiva di sviluppo al settore“.

Stando ai dati forniti dall’associazione dei consumatori Consumerismo No profit, nel nostro Paese ci sono stati ben 564 sinistri solo nel 2020, 518 feriti e addirittura un decesso mentre nel 2021 il conto delle vittime che sale a 3 morti. “In Italia i monopattini rappresentano una vera e propria giungla perché ogni comune si muove in ordine sparso, con regole estremamente diverse sul territorio – spiega il presidente Luigi Gabriele – per questo servono interventi urgenti come casco obbligatorio per tutti, divieto di utilizzo per i minori, targa, assicurazione e limitatori di velocità”.

“Da due anni chiediamo di adottare misure per incrementare la sicurezza stradale e tutelare l’incolumità di chi usa i monopattini – affermano dal Codacons -. Nel settore regna infatti il far west anche a causa della carenza di norme nazionali che regolamentano l’utilizzo di tale mezzo di locomozione sempre più frequente sulle nostre strade“. Un recente studio condotto negli Usa e pubblicato da JAMA Surgery ha rivelato come i monopattini elettrici risultino più pericolosi delle biciclette e fanno aumentare il rischio di traumi e incidenti.