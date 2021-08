Salvini: “Abbiamo salvato agosto, sinistra chiedeva Green Pass anche per il bagno”

Matteo Salvini, all’indomani dall’entrata in vigore dell’utilizzo «ampio» del Green Pass, è tornato a parlare della misura di contrasto alla diffusione del Covid-19. Il leader della Lega auspica che l’emergenza sanitaria rientri entro settembre, in modo che le restrizioni annunciate non vengano attuate. L’obiettivo è che non ci siano esclusioni né tantomeno discriminazioni nel mondo del lavoro e della scuola.

Questa mattina, al mercato del Campo di Marte di Firenze, nel corso della raccolta firme per il referendum della giustizia, Matteo Salvini si è intrattenuto ai microfoni dei giornalisti. Tanti i temi trattati, tra cui in particolare quello relativo all’approvazione dell’utilizzo del Green Pass in senso «ampio». Il leader della Lega, in tal senso, ha risposto anche ad Eugenio Giani. Il presidente della Toscana, nei giorni scorsi, aveva parlato del certificato verde come di un premio per coloro che si sono vaccinati. L’obiettivo del Carroccio, al contrario, è quello di evitare di creare discriminazioni nei confronti di coloro che hanno scelto di non sottoporsi alla somministrazione del siero, anche in vista di settembre, quando le restrizioni dovrebbero aumentare ulteriormente, soprattutto nel mondo del lavoro e in quello della scuola.

Matteo Salvini sul Green Pass

“Noi lavoriamo per tutelare salute e lavoro e devo dire che la Lega è forza di equilibrio in questo governo”. Lo ha detto Matteo Salvini al mercato del Campo di Marte in merito all’obbligo del Green Pass in alcuni ambiti. “Qualcuno di sinistra chiedeva il certificato verde anche per andare al bagno, ma noi siamo riusciti a salvare agosto. Abbiamo evitato problemi a milioni di famiglie, tutelato chi lavora nel turismo, penso agli alberghi. E soprattutto abbiamo avuto la garanzia che tutti i bimbi a settembre vanno a scuola. Senza nessuna distinzione e nessuna esclusione”. I dubbi, adesso, riguardano il futuro. “Contiamo che gli italiani con il loro buon senso facciano retrocedere il virus e quindi a settembre non ci sia bisogno di tutto quello che è stato previsto oggi”, ha detto.

Il leader della Lega, inoltre, ha risposto ad Eugenio Giani, governatore della Toscana, in merito al medesimo tema. “Il presidente si occupi di garantire una sanità di qualità ai toscani senza decidere i buoni e i cattivi. Gli italiani stanno decidendo in totale libertà, in totale scienza e coscienza. Abbiamo bisogno di governatori che assumono medici e infermieri, non che diano lezioni”. Il Green Pass, secondo Matteo Salvini, non può e non deve essere esclusivamente un premio per coloro che hanno aderito alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19.

Il tema del reddito di cittadinanza

Continua, inoltre, la battaglia di Matteo Salvini contro il reddito di cittadinanza. “La misura va sicuramente rivista perché così come è non crea lavoro ma allontana dal lavoro. Era uno strumento che doveva creare nuovo lavoro invece sta creando difficoltà ai lavoratori e agli imprenditori. Quindi sicuramente dovrà essere modificato”. In tal senso sarà chiamato ad esprimersi il Premier Mario Draghi, il quale ha già manifestato l’intenzione di mantenere il sussidio, seppure con alcuni cambiamenti.