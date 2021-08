Bollettino coronavirus 8 agosto: 5.735 contagi, 11 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 8 agosto, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 5.735 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.902 . Sono invece 11 le vittime in un giorno (ieri erano state 22). Sono 203.511 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 293.863. Il tasso di positività è del 2,8%, in aumento rispetto al 2.3% di ieri. Sono 299 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 24. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2631, 98 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.396.417, i morti 128.220. I dimessi e i guariti sono invece 4.155.931, con un incremento di 1.991 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi salgono a 112.266 con un aumento di 3.731 rispetto nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

In Sicilia 822 nuovi positivi, 3 le vittime

Sono 822 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.083 tamponi processati nell’isola. L’incidenza sale al 9% ieri era al 4,4%. L’isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Gli attuali positivi sono 14.077 con un aumento di altri 666 casi. I guariti sono 153 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 3 vittime e il totale dei decessi sale a 6.086. Sul fronte ospedaliero sono adesso 472 i ricoverati, 31 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva ci sono 54 pazienti, 7 in più. Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 244, Catania 110, Agrigento 80, Caltanissetta 72, Trapani 55, Ragusa 137, Siracusa 70, Enna 28, Messina 26.

In Toscana calo nei contagi, sono 665

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 665 su 14.553 test di cui 8.882 tamponi molecolari e 5.671 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,57% (10,9% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Rispetto a ieri il numero die casi è in calo a fronte di un totale di test inferiore e con un tasso di positivi in risalita: nel precedente report sono stati 714 i contagi su 19.010 tamponi, con un’incidenza di positività pari a 3,76% (9,6% sulle prime diagnosi).

Altri 661 casi in Emilia-Romagna e aumentano i ricoveri

Altri 661 casi di coronavirus in Emilia-Romagna dove torna ad aumentare anche il numero di pazienti Covid-19 ricoverati. Nessun nuovo decesso. È quanto emerge dal bollettino della Regione. In terapia intensiva ci sono 26 persone con sindrome Covid-19 (+4 rispetto a ieri), 290 quelli negli altri reparti Covid (+11). I 661 nuovi positivi sono stati rilevati su 21.605 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. L’età media è 32,6 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 120 nuovi casi e Bologna con 108; seguono Parma (85) e Rimini (79). Quindi Reggio Emilia (62), Ferrara (55) e Ravenna (53); poi Cesena (34) e Piacenza (30). Infine, il Circondario Imolese (19) e Forlì (16). Per quanto riguarda i vaccini, alle 14 risultano somministrate complessivamente 5.314.376 dosi; sul totale sono 2.447.747 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Lombardia; 637 nuovi positivi e un decesso

Sono 637 i nuovi positivi al Covid a fronte di 36.111 tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Si registra inoltre un decesso, facendo così salire a 33.838 il numero di vittime dall’inizio della pandemia. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 35 mentre i dimessi/guariti sono 138. I pazienti ricoverati sono 276. Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia Milano conta 192 contagi, Brescia 79, Varese 123, Monza 26, Como 23, Bergamo 42, Pavia 16, Mantova 53, Cremona 21, Lecco 16, Lodi 7 e Sondrio 4.

Lazio, 554 nuovi casi, 273 a Roma

Nel Lazio “oggi si registrano 554 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-84), 3 decessi, compresi i recuperi (+2) i ricoverati sono 398 (+17), le terapie intensive sono 54 (-). I casi a Roma città sono a quota 273”. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-162 su base settimanale) – aggiunge – RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa”.

Campania; 369 nuovi casi ma nessuna vittima

Sono 369 i nuovi positivi al Covid in Campania su un totale di 15.816 test effettuati (il report di oggi diffuso dall’Unità di Crisi regionale non fa distinzione tra tamponi molecolari e antigenici) per un tasso di contagio che – prendendo in considerazione tutti i test effettuati – si attesta al 2,33%. Non si registrano nuove vittime. Quanto al report sui posti letto, quelli di terapia intensiva occupati sono 14 (dato in linea con quello di ieri), a fronte di 656 liberi; mentre quelli di degenza occupati ammontano a 249 (ieri erano 267) a fronte dei 3160 disponibili.

In aggiornamento