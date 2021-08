Imprenditore italiano in carcere negli Emirati Arabi: è accusato di finanziamento del terrorismo

Andrea Giuseppe Costantino, l’imprenditore italiano in carcere ad Abu Dhabi, è accusato di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Costantino, nato a Milano il 14 settembre 1972, era stato arrestato il 21 marzo scorso in un hotel di Dubai, dove soggiornava con la famiglia, dopo essere ritornato negli Emirati arabi uniti per rinnovare il visto di residenza in scadenza. L’arresto sarebbe stato compiuto da un gruppo di poliziotti in borghese, che lo hanno subito trasferito ad Abu Dhabi.