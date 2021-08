Tragedia al parco acquatico: bambino di 7 anni annega in piscina

Un bambino di 7 anni è annegato nella tarda mattinata di ieri in una piscina del parco acquatico “Conca Verde”, a San Pietro in Gu, in provincia di Padova. Una bagnina, intorno alle 13.00, lo ha ritrovato privo di sensi in acqua e ha tentato di rianimarlo anche attraverso l’utilizzo di un defibrillatore, ma ormai era troppo tardi. Il piccolo è deceduto in ospedale, dove era stato trasportato d’urgenza in elisoccorso.

Una tragedia si è verificata nella tarda mattinata di ieri al parco acquatico “Conca Verde”, nella località di San Pietro in Gu, in provincia di Padova. Un bambino di sette anni è stato ritrovato privo di sensi in una delle piscine. La terribile scoperta è stata effettuata da una addetta ai lavori, la quale ha allertato immediatamente i soccorsi. I ripetuti tentativi di rianimarlo, anche attraverso l’utilizzo di un defibrillatore in dotazione all’impianto, si sono tuttavia rivelati inutili. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso nella struttura sanitaria più vicina, ma i medici, poco dopo l’arrivo, non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Da comprendere, adesso, eventuali responsabilità su quanto accaduto.

La ricostruzione dell’incidente al parco acquatico

Alla Procura di Padova, che ha aperto un’inchiesta, spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto al parco acquatico “Costa Verde“ di San Pietro in Gu. Il bambino di sette anni si trovava nella località insieme ai genitori, originari di Limena, ma non è chiaro dove si trovassero questi ultimi nel momento in cui è annegato in una delle piscine. Al momento del ritrovamento da parte di una bagnina, sembrerebbe che il piccolo fosse già in acqua privo di sensi da tempo. Nessuno se ne era accorto, complice il poco affollamento all’ora di pranzo. Le sue condizioni, per questa ragione, sono apparse subito gravissime. Inutile il trasferimento d’urgenza al nosocomio più vicino. È deceduto poco dopo.

“Una tragedia che colpisce ciascuno di noi. In questo momento di immenso dolore sentiamo tutti di stringerci affettuosamente alla famiglia. La comunità di San Pietro in Gu’ e’ sconvolta da questa tragedia“. Lo ha detto il senatore dell’Udc nonché concittadino della vittima Antonio De Poli.