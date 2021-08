Politico no-vax contrae il Covid e muore: aveva 45 anni

H. Scott Apley, consigliere per la città di Dickinson, un sobborgo di Houston, in Texas, è morto all’età di 45 anni per le complicazioni del Covid-19. Il politico era un no-vax e in diverse occasioni aveva pubblicamente manifestato la propria opinione sui vaccini. Un mese prima, in particolare, aveva definito «nemici assoluti della gente» quei medici che somministrano le dosi.

H. Scott Apley era scettico nei confronti delle mascherine e dei vaccini contro il Covid-19. Il consigliere per la città di Dickinson, un sobborgo di Houston di circa ventimila abitanti, in Texas, in diverse occasioni aveva palesato le sue idee da negazionista sui social network. «Vorrei vivere in zona!», aveva scritto in risposta ad un evento in Ohio in cui venivano bruciati i dispositivi di protezione. Poco dopo, inoltre, si era scagliato contro i medici che si stanno occupando di portare avanti la campagna di vaccinazione, definendoli «nemici assoluti della gente». Il politico no-vax non avrebbe mai creduto che, a distanza di poco tempo, sarebbe stato proprio il virus ad ucciderlo. Il quarantacinquenne è morto la scorsa settimana a causa delle complicanze dell’infezione.

Ad annunciare il decesso di H. Scott Apley, venerdì scorso, è stato il sindaco della città di Dickinson, Sean Skipworth, il quale ha confermato che l’uomo «mostrava un estremo disprezzo per le mascherine e il vaccino contro il Covid». Il primo cittadino, tuttavia, ha chiesto di arginare il black humor che si è scatenato sui social network a seguito della notizia della morte del consigliere. Gli haters, infatti, hanno inondato i suoi profili con messaggi di cattivo gusto. «Penso che sia tragico perché lascia una moglie e un figlio piccolo», ha concluso. Il Texas, intanto, deve fare i conti con una nuova ondata dell’epidemia. Le persone attualmente positive sono oltre 3 milioni e la campagna di vaccinazione stenta a decollare.

