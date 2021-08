“Il tempo per evitare la catastrofe sta finendo”, allarme Onu sul clima

Il problema del cambiamento del clima riguarda ormai qualsiasi area della Terra e soltanto un netto cambiamento nel trend potrebbe evitare la catastrofe. L’aumento del livello del mare, ad esempio, è uno dei fenomeni già in atto ed è irreversibile per migliaia di anni. “Il tempo a disposizione sta finendo”. Questo l’allarme lanciato dall’Onu.

L’orologio del pianeta Terra continua a correre veloce, tanto che il tempo per salvarlo sta trascorrendo in maniera inesorabile. Così emerge una lunga serie di problemi, soprattutto per quel che riguarda il clima e la gestione da parte dell’uomo. Sono sempre più gravi ed evidenti i segni che il passaggio del genere umano sta lasciando anno dopo anno. Lo scioglimento dei ghiacciai ne è una prova piuttosto schiacciante, tanto che gli appelli lanciati negli anni scorsi si stanno trasformando in veri e propri campanelli di allarme.

Uno dei più recenti è quello di Alok Sharma, il presidente di turno della conferenza dell’Onu sul clima COP26, il quale nel presentare il rapporto delle Nazioni Unite sul tema ha svelato un quadro sempre più allarmante: “Il tempo a disposizione per fermare la catastrofe del cambiamento climatico sta pericolosamente avvicinandosi alla fine. Non possiamo permetterci di aspettare ancora due anni, cinque anni, 10 anni: questo è il momento di agire“.

I dati emersi dal rapporto delle Nazioni Unite sono a dir poco incredibili. Nel 2019 il livello di concentrazioni atmosferiche di Co2 era superiore a quello dei 2 milioni di anni precedenti. Quelli dei principali gas serra come metano e biossido di azoto avevano superato il livello degli ultimi 800mila anni. Tutto ciò ha portato gravi conseguenze anche per le temperature ambientali, che negli ultimi 50 anni hanno raggiunti picchi mai visti negli ultimi 2.000 anni. Allo stesso modo si è alzato anche il livello del mare, mai così alto negli ultimi 3.000 anni.

Clima, le reazioni dei potenti del mondo

La situazione relativa al clima ha scosso le coscienze di molti, anche tra le fila dei cosiddetti potenti del mondo. È il caso di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, che su Twitter ha scritto: “Non c’è più tempo per limitare il riscaldamento globale ed evitare cambiamenti disastrosi alla vita sul nostro pianeta, afferma il Rapporto sul clima dell’Ipcc. Ma possiamo farlo. L’Ue ha aperto la strada alla neutralità climatica 2050. E’ una sfida ma anche un’enorme opportunità per un mondo migliore, più giusto e più prospero“.

Anche Anthony Blinken ha commentato quanto è emerso dal rapporto delle Nazioni Unite sul clima. Il segretario di Stato americano ha espresso forte preoccupazione per i forti cambiamenti climatici: “Le misure e le azioni ambiziose sul fronte ambientale per proteggerci dal riscaldamento del clima non possono piu’ essere ritardate. Serve in questo momento che i leader mondiali, il settore privato e i singoli individui agiscano insieme e con urgenza e facciano tutto ciò che è necessario per proteggere il nostro pianeta e il nostro futuro“.

Infine, sono arrivate anche le dichiarazioni da parte di Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto capire che i tempi iniziano a stringere per cercare di allungare la vita del pianeta: “Non possiamo più aspettare per affrontare la crisi del clima. I segnali sono inequivocabili. La scienza è incontrovertibile. E i costi del non agire continuano a crescere”.