Jacopo Colombai morto in Grecia: il corpo del 32enne ritrovato su un fondale

Tragedia nelle coste dell’isola di Zante. Jacopo Colombai, 32 anni, è stato ritrovato privo di vita in un fondale. Il giovane italiano era in vacanza in Grecia con la fidanzata e gli amici. Domenica mattina è uscito di casa per una immersione. Dopo alcune ore dal mancato rientro è stato lanciato l’allarme. Il corpo presentava una ferita alla testa. Sulla vicenda sono in corso ulteriori indagini.

La città di Firenze è a lutto per la prematura scomparsa di Jacopo Colombai. Il giovane era un rappresentante di vini, ma era noto a molti per la sua passione per il mare: dalla pesca al sub. Per le vacanze estive con la fidanzata e gli amici, anche per questa ragione, aveva scelto la Grecia. È proprio a largo delle coste dell’isola di Zante, tuttavia, che ha trovato la morte. Nelle prime ore di ieri era uscito per una immersione, ma non è più rientrato. Il corpo è stato ritrovato a trenta metri sul fondale, con una ferita alla testa. La dinamica del decesso è ancora da chiarire.

La morte del fiorentino Jacopo Colombai

Le cause della morte di Jacopo Colombai sono ancora da definire. Le autorità locali hanno effettuato un primo esame al cadavere e sembrerebbe che sia stata rilevata una ferita alla testa. Non è chiaro se fosse in acqua per una immersione oppure se avesse intenzione di fare soltanto una battuta di pesca. Nel primo caso, il corpo potrebbe essere stato colpito da una imbarcazione, mentre nel secondo caso il giovane potrebbe essersi provocato da solo la ferita, magari cadendo. Soltanto l’autopsia, ad ogni modo, potrà chiarire quanto accaduto.

Jacopo Colombai era molto conosciuto a Firenze. Aveva lavorato in un bar del centro il Mojo e adesso faceva il rappresentanti di vini, ma il mare era la sua principale passione. Nei mesi scorsi era stato anche intervistato da La Nazione poiché nel corso di una battuta di pesca nell’Arno aveva catturato un pesce siluro di oltre due metri, che aveva tuttavia subito rilasciato. “Quando perdi un amico perdi una parte di te, ho i brividi da stamani. Sorridici da lassù e non smettere mai”, questo uno dei messaggi apparsi sul profilo del trentaduenne.